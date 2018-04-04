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رياضة

كريستيانو رونالدو حديث الصحف العالمية بعد إحراز هدف عالمي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إشادة جماعية بعد قيادته لريال مدريد لتحقيق الفوز على مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين في مرمى جيانلويجي بوفون.

أحرز الدون الهدف الثاني بتسديدة خلفية مزدوجة أكثر من رائعة جعلت جميع جمهور ملعب "أليانز ستاديوم" يصفقون في مشهد استقبله رونالدو بترحيب كبير كما خلقت ردود فعل واسعة في العديد من الصحف العالمية.

أشادت صحيفة "ماركا" على هدف رونالدو الثاني "كريستيانو يفوز في السماء" بينما أتت صحيفة "آس" المقربة من النادي الملكي وعنونت "من أين كوكب أتيت؟".

كما أشادت الصحف الكتالونية بالنجم البرتغالي حيث علقت صحيفة "موندو ديبورتيفو وقالت: "رونالدو يدمر يوفنتوس" كما وضعت صحيفة "سبورت" عنوانًا وقالت إن ريال مدريد حطم اليوفي وأصبح في نصف النهائي بالفعل.

ومن جانبها علقت الصحف الإيطالية بشدة على ما قدمه رونالدو حيث عنونت صحيفة "كورييري ديلو سبورت وقالت "كريستيانو المريخي" فيما ظهرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وقالت "الجميع يقف لرونالدو وهو ما أكدته صحيفة "لا ريبوبليكا" التي عنونت "الملعب يصفق على سحر كريستيانو".

وتتواصل ردة الفعل المذهلة على لقطة هدف النجم البرتغالي حيث علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية "للحظة ما ساد الصمت وكأنه لا يمكن لأحد أن يفسر ما شاهده" كما شاركت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في الثناء على هدف رونالدو وعلقت "ريال مدريد شيطاني، وهدف على طريقة كابتن ماجد لرونالدو".

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