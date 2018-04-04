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رياضة

خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:13 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف دكتور شريف عزمى، الاستشارى المعتمد لكشف المنشطات، عن أزمة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول المتعلقة بتلقيه كارتاً أصفر لتأخره عن الموعد المحدد لكشف المنشطات للاعبين، وهو ما قد يتسبّب فى إيقافه عن المشاركة مع "الريدز".

وأوضح "عزمى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الغندور والجمهور: "اللاعب ملزم بإرسال جدول خاص به للجنة كشف المنشطات موضح به موعد مبارياته مع ناديه والمنتخب، واختياره الوقت الذى يريد إجراء الكشف الطبى".

وتابع: "لجنة كشف المنشطات توقع عقوبة على اللاعب المتغيب عن موعد الكشف المحدد طبقا للجدول المرسل مسبقًا، وفى هذه الحالة يتلقى اللاعب كارتاً أصفر".

وأكمل: "فى حالة تكرار هذا الخطأ ثلاث مرات يتلقى اللاعب خلالها ثلاثة إنذارات ويتم إيقافه عن المشاركة مع ناديه والمنتخب".

واختتم: "أطمئن الجماهير بشأن الشائعات التى تردّدت عن إيقاب محمد صلاح فى المونديال، وهو غير صحيح.. ما حدث مع صلاح هو تلقيه إنذارًا أصفر أول ولن يتم إيقافه عن المشاركة".

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