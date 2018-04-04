ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

ضعي الطحينة على بشرتك 30 دقيقة ولاحظي ماذا سيحدث

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
لست بحاجة إلى بوتكس لشد بشرتك والحصول على مظهر شبابى والتخلص من علامات الإجهاد.

يقدم موقع "صدى البلد"، إليك وصفة طبيعية فعاليتها ستدهشك لشد البشرة ومحاربة الإصابة بالتجاعيد تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم .
كل ما تحتاجينه هو:
- بن مطحون.
- زيت زيتون.
- ليمون.
- عسل أبيض.
- لبن.
-ملعقة من الطحين

طريقة الاستخدام:
أحضري وعاء زجاجى وضعي فيه كافة المكونات لتحصلي على القوام المطلوب وقومي بتوزيع القناع على وجهك وتجنبي منطقة حول العينين و انتظري 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.. وستبدأين فى ملاحظة الفارق من أول استخدام.

ترشيحاتنا

الإسكان: هامش ربح الدولة من الشقق «بسيط» وهدفنا خدمة المواطن

تعرف على أسباب إصابة الطفل بالتوحد.. مدير مركز «ابني طفلك»: الاضطرابات التي تصيب مريض التوحد تظهر قبل إتمامه العامين وهذه هي الطريقة المثلي في تشخيصه

صحافة اليوم.. «غرفة السياحة» تراقب أسعار الحج «الوهمية».. وكوبر: «صلاح» النجم الذي يمنح منتخب مصر «بريقاً» في كل لحظة و«تساهيل» لإنهاء أزمة بصمة المعتمرين

لاعب إسكواش ينسحب أمام منافسه المصاب: كان الأجدر باللقب.. فيديو

جورج زامفير: اكتشفت معنى السعادة في آلة «البان فلوت» فهي صديقي المفضل.. فيديو

الشاطر: صالح جمعة يرفض العودة إلى صفوف النادي الأهلي

«العموم البريطاني» يواصل تدخله في الشأن المصري ويطالب بعودة الإخوان

«جورج زامفير»: «أشعر بأصول مصرية في جيناتي».. فيديو

ماذا يحدث لجسمك حين تتوقف عن تناول السكر

خالد الغندور يعلن عن وجهة «مصطفى فتحي» القادمة بالانتقالات الصيفية.. فيديو

وزير الإسكان: طرح 35 ألف «شقة» للحجز بدار مصر بدءًا من يوليو المقبل

«الأهلي» يكشف حقيقة تدخل «أبو ريدة» لحل أزمة «الكاف»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

رئيس «سكك حديد مصر» في حوار مع «صدى البلد»: التعاقد على توريد 100 جرار وإعادة تأهيل 81 أخرى.. طفرة كبيرة في المنظومة بحلول 2022.. ومراعاة «محدودي الدخل» في زيادة أسعار التذاكر

فيديو

خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو
خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو
خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو
جورج زامفير: اكتشفت معنى السعادة في آلة «البان فلوت» فهي صديقي المفضل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟