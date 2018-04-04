ضعي الطحينة على بشرتك 30 دقيقة ولاحظي ماذا سيحدث

لست بحاجة إلى بوتكس لشد بشرتك والحصول على مظهر شبابى والتخلص من علامات الإجهاد.
يقدم موقع "صدى البلد"، إليك وصفة طبيعية فعاليتها ستدهشك لشد البشرة ومحاربة الإصابة بالتجاعيد تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم .
كل ما تحتاجينه هو:
- بن مطحون.
- زيت زيتون.
- ليمون.
- عسل أبيض.
- لبن.
-ملعقة من الطحين
طريقة الاستخدام:
أحضري وعاء زجاجى وضعي فيه كافة المكونات لتحصلي على القوام المطلوب وقومي بتوزيع القناع على وجهك وتجنبي منطقة حول العينين و انتظري 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.. وستبدأين فى ملاحظة الفارق من أول استخدام.