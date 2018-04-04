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أخبار العالم

موريتانيا توقع اتفاقية مع شركة صينية لتشييد ميناء عميق شمال البلاد

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقعت موريتانيا اتفاقية مع شركة "أتشاينا هابر شيك" الصينية لبناء ميناء عميق في مدينة نواذيبو شمال البلاد.

وقال محمد ولد الداف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة الموريتانية، خلال مؤتمر صحفي في ختام المنتدى الاقتصادي في مدينة نوذيبو، إن الاتفاقية أكدت بدء تشغيل في الميناء قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن المنتدى الذي شهد مشاركة عربية ودولية، مكن من استعراض فرص الأعمال التي يتيحها البرنامج التنموي بمنطقة نواذيبو الحرة، وكذا المزايا اللوجستية التي توفرها، نظرا لموقعها كمعبر، ومحطة بحرية متعددة التخصصات.

وأبرز المسؤول الموريتاني أهمية النجاح الذي حققه المنتدى والدور الكبير الذي يضطلع به منتدي الاستثمار في التعريف بالمنطقة الحرة والفرص التي توفرها، مشيرا إلى الإمكانات التي تتوفر بالمنطقة الحرة والفرص والمقدرات التي تجعل منها قطبا تنمويا بامتياز.

وأضاف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة الموريتانية أن المنطقة شهدت نهضة ملحوظة وبلغت الاستثمارات فيها أكر من 600 مليون دولار الأمر الذي ساهم في التحسين من ظروف المواطنين عبر خلق أكثر من 1200 فرصة عمل مسجلة لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي.

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