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فن

أصالة تحصل على درع «يوتيوب» الذهبي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 06:52 ص
أصالة
أصالة
سعيد فراج
شارك أنس نصري شقيق النجمة السورية أصالة نصري، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" يظهر فيها بعد أن تسلم درع "يوتيوب" الذهبي، لوصول قناة "أصالة" إلى مليون مشترك في الفترة الأخيرة. 

يذكر أن أصالة تصالحت مع شقيقتها ريم نصري مؤخرًا، بعد خلاف وهجوم بين الطرفين امتد لسنوات، إذ تناول الثنائي الطعام مع الأسرة بعد جلسة الصلح التي جمعت بينهم أمس الجمعة. 

يأتي ذلك بعد الخلاف الذي نشب بين أصالة نصري وشقيقتها ريم بسبب اعتراض كل منهما على الأوضاع السياسية في سوريا، وتطور ذلك فيما بعد من خلاف رأي إلى خلاف شخصي وأسرى بين الشقيقتين.
أصالة تحصل على درع «يوتيوب» الذهبي

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