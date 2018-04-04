أصالة تحصل على درع «يوتيوب» الذهبي

شارك أنس نصري شقيق النجمة السورية أصالة نصري، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" يظهر فيها بعد أن تسلم درع "يوتيوب" الذهبي، لوصول قناة "أصالة" إلى مليون مشترك في الفترة الأخيرة.





يذكر أن أصالة تصالحت مع شقيقتها ريم نصري مؤخرًا، بعد خلاف وهجوم بين الطرفين امتد لسنوات، إذ تناول الثنائي الطعام مع الأسرة بعد جلسة الصلح التي جمعت بينهم أمس الجمعة.



