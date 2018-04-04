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أخبار البلد

اليوم .. حلقة نقاشية إعلامية حول التغطية الصحية الشاملة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:20 ص
جانب من إجتماع المكتب
جانب من إجتماع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر
محمود نوفل
ينظم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حلقة نقاشية إعلامية، اليوم الأربعاء، احتفالًا بيوم الصحة العالمي 2018 تحت شعار "التغطية الصحية الشاملة: للجميع وفي كل مكان".

تواكب الفعالية الذكرى السبعين لنشأة منظمة الصحة العالمية حيث تتناول الحلقة النقاشية الإعلامية الأبعاد المختلفة لموضوع التغطية الصحية الشاملة في شرق المتوسط.

يفتتح الاحتفال المدير الإقليمي لشرق المتوسط بالإنابة الدكتور جواد المحجور وتديره الإعلامية شهيرة أمين و7 من كبار الخبراء الصحيين من مختلف بلدان الإقليم يشاركون في الحلقة النقاشية حيث يقدمون خبراتهم وقصص النجاح والتحديات التي تواجه هدف تحقيق الصحة للجميع على أرض الواقع.

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