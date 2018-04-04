"التعليم" تنظم ندوة حول "مخاطر وتهديدات الجرائم المعلوماتية" .. اليوم

تنظم وزارة التعليم اليوم، ندوة، حول مخاطر وتهديدات الجرائم المعلوماتية وكيفية الحماية منها، وذلك عبر شبكة الفيديوكونفرانس.



صرحت بذلك إيناس صبحي مدير عام التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، وأوضحت أنه من المقرر أن يتم بثها من داخل مقر وزارة التربية والتعليم.



وقالت صبحي إنه سوف يدير الندوة المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والقرصنة، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات.