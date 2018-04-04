ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

"التعليم" تنظم ندوة حول "مخاطر وتهديدات الجرائم المعلوماتية" .. اليوم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
تنظم وزارة التعليم اليوم، ندوة، حول مخاطر وتهديدات الجرائم المعلوماتية وكيفية الحماية منها، وذلك عبر شبكة الفيديوكونفرانس.

صرحت بذلك إيناس صبحي مدير عام التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، وأوضحت أنه من المقرر أن يتم بثها من داخل مقر وزارة التربية والتعليم.

وقالت صبحي إنه سوف يدير الندوة المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والقرصنة، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات.

ترشيحاتنا

«العموم البريطاني» يواصل تدخله في الشأن المصري ويطالب بعودة الإخوان

خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو

أطعمة لا تستهيني بقدرتها في حرق الدهون العنيدة

طرح ألبوم فارس كرم عبر "يوتيوب"

تحطم مروحية أمريكية في كاليفورنيا ومقتل 4 من طاقمها

مكرونة بالتونة والطماطم بطريقة الشيف شربيني

المدرب العام للفراعنة: من الظلم أن يكون اسم المنتخب مرتبطاً بمحمد صلاح

بتكلفة لا تتعدى جنيهين اصنعى غسولا لتعطير ومحاربة رائحة الفم الكريهة

«الأهلي» يكشف حقيقة تدخل «أبو ريدة» لحل أزمة «الكاف»

سموحة يعلن التجديد لياسر إبراهيم ورجب بكار

الفنانة «وفاء سالم» تعتزل الفن نهائياً.. فيديو

نسرين طافش لـ «صدى البلد»: أنا خليط عربي.. وسورية بالإرادة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب
خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو
خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو
خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟