بريطانيا تتعهد للأكراد بالتضامن معهم





تعهد وفد بريطاني زار قيادات كردية في شمالي سوريا، بالوقوف إلى جانبهم في وجه ما يتعرضون له من تهديدات.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن عضو حزب العمال البريطاني في مجلس اللوردات موريس جلاسمان، قوله، خلال الاجتماع مع قياديين أكراد في مدينة القامشلي السورية: "نحن هنا لأجل علاقة طويلة الأمد معكم، حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم، ونعرب أيضا عن تضامننا معكم من القلب".





وضم الوفد البريطاني حسب الوكالة، لويد رسل مويل النائب عن حزب العمال البريطاني، واللورد موريس جلاسمان، ومدير مكتب النقابات الدولي سيمون دبينج، ومسؤول النقابات في بريطانيا يان فليتشر، ومدير مركز التقدم الكردي إبراهيم دوجوس.



