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بنات البلد

هذه الأعراض مؤشر لوجود حمل خارج الرحم.. انتبهي لها

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أعراض عديدة للحمل خارج الرحم تحدث يجب ألا تغفليها، فهى مؤشر للإصابة بالحمل خارج الرحم.

أكد محمد منير استشارى أمراض النساء أن أبرز الأعراض هى الإحساس بالدوار باستمرار وأن تنتاب الأم من وقت لآخر آلامًا عنيفة في منطقة البطن وحدوث نزيف.

يوضح استشارى أمراض النساء أن المرأة تصاب بنزيف يشبه نزيف الدورة الشهرية وتعتقد أنه نزيف الطمث وآلامٍ مستمرةٍ بجانبٍ واحدٍ من الحوض أو أسفل البطن ويحدث بالتدريج أو فجأة.

وأكد أن الكشف المبكر هو الحل الوحيد للوقاية من مخاطر الحمل خارج الرحم أكد أن العلاج الوحيد للحمل خارج الرحم هو التخلص من هذا الجنين.

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