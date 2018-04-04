شاهد .. شركة "ديزني" العالمية تستقبل ولي العهد السعودي





كما تم استعراض الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة حيث البنى التحتية والطلب الكبير على الخدمات والمنتجات التي تطرحها والت ديزني وفرص جذبها للمملكة، حسبما ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية.



وحضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد.



التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمقر إقامته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني العالمية، روبرت بوب ألن إيجر .وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام.