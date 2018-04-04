تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:33 ص
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير رول بالثوم صيامي
المقادير :
4 كوب دقيق ملعقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح 2 ملعقة كبيرة سكر ملعقة صغيرة بيكنج بودر 3 ملعقة كبيرة زبدة نباتي او زيت 1 و نصف كوب ماء ثوم مفروم بقدونس مجفف بقدونس فريش ريحان مجفف زعتر مجفف فلفل اسود كوب زبدة نباتى للوجه
طريقة التحضير :
* نخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والبيكنج بودر
* نسيح الزبدة في طاسة على النار وتضاف مع اضافة الماء بالتدريج
* ترفع العجينة وتترك لتتخمر ثم نشكلها كور ونضعها في صينية تشيز كيك
* نخلط الزبدة مع ملح وفلفل وثوم وريحان وزعتر على النار ثم يرفع ويضاف البقدونس
* نضع الخليط على وجه العجينة ويدخل الفرن ثم يقدم ساخنا