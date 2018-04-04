تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير رول بالثوم صيامي



المقادير :



4 كوب دقيق ملعقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح 2 ملعقة كبيرة سكر ملعقة صغيرة بيكنج بودر 3 ملعقة كبيرة زبدة نباتي او زيت 1 و نصف كوب ماء ثوم مفروم بقدونس مجفف بقدونس فريش ريحان مجفف زعتر مجفف فلفل اسود كوب زبدة نباتى للوجه

طريقة التحضير :



* نخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والبيكنج بودر



* نسيح الزبدة في طاسة على النار وتضاف مع اضافة الماء بالتدريج



* ترفع العجينة وتترك لتتخمر ثم نشكلها كور ونضعها في صينية تشيز كيك



* نخلط الزبدة مع ملح وفلفل وثوم وريحان وزعتر على النار ثم يرفع ويضاف البقدونس



* نضع الخليط على وجه العجينة ويدخل الفرن ثم يقدم ساخنا