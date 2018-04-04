التعليم توقع الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل مصر..اليوم

أعلنت عبير إبراهيم مدير إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم ، أنه سوف يتم توقيع الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية.



وأوضحت ابراهيم، أنه سوف يتم الترقيع بحضور كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن المركز الثقافي البريطاني، وهيئات الاختبار(كامبردج - بيرسون اديكسيل - إكسفورد).



وقالت ان خطوة التوقيع تأتي بعد عمل متواصل استمر لمدة تقارب العام من جانب الإدارة للتعليم الخاص والدولي والجهات المعنية والإشرافية بالوزارة بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني وهيئات الاختبار( كامبردج - بيرسون اديكسيل - اكسفورد) ، مشيرةً الى ان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ، تتوجه بالشكر لكل الأطراف التي عاونت في إتمام وإنجاح هذا العمل، آملين أن يحقق الغاية المرجوة منه في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل جمهورية مصر العربية.