مدرب سموحة: انظروا لهدف البرتغال في ودية الفراعنة

قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، إن فريقه عانى من غيابات كثيرة بإيقاف خط دفاع الفريق خلال مباراة المقاصة، لكن الفريق نجح في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المقاصة فريق كبير، لكن سموحة قدم مباراة رائعة وحصد الثلاث نقاط، جميع اللاعبين ظهروا بشكل جيد".



وأردف: "المقاصة تحدثت عن الهدف الملغي وأرجعت سبب الهزيمة إلى ذلك، لكن هذا الأمر عادي وطبيعي والأخطاء التحكيمية واردة في كل المباريات والدليل هدف البرتغال الملغي في شباك مصر".



وأشاد مدرب سموحة بناصر ماهر لاعبيه الفريق المعار من الأهلي: "ناصر لاعب صغير بعقلية لاعب كبير، يفكر بشكل أكثر من رائع وأداؤه مميز للغاية، هو خليفة عبد الله السعيد".

