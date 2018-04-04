شاهد.. سعد الحريري يطلق اسم "الملك سلمان" على أشهر شوارع بيروت

احتفلت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، بتدشين جادة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود على الواجهة البحرية؛ وسط العاصمة، والتي تعتبر أشهر وأهم الشوارع في بيروت.



وأُقيم حفل بهذه المناسبة، أمس، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية ووفود شعبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقال الحريري؛ في كلمة خلال الحفل إن "بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على واجهتها البحرية، وتجتمع بكل أطيافها، لتكريم قامة عربية كبيرة، وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، وتجتمع لتكرِّم من خلاله المملكة العربية السعودية، التي لها في تاريخ العلاقة مع بلدنا صفحات مجيدة من الخير".



وأضاف أن "بين لبنان والمملكة تاريخًا لن ينكسر مهما سعوا إلى ذلك سبيلًا، وهذه الأمسية هي رسالة واضحة أن عروبة لبنان تتقدم على كل الولاءات والمحاور والمعادلات".



وأشار إلى أن اللبنانيين يعلمون المكانة الخاصّة لبيروت في قلب خادم الحرمين الشريفين، لافتًا إلى أنه لم يلتق الملك سلمان بن عبدالعزيز يومًا إلا وكان في حديثه ذكرى طيبة عن لبنان.



من جهته، أكّد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الوزير المفوض وليد بخاري؛ أن "المملكة كانت ولا تزال وستبقى بإذن الله، وبتوجيه من القيادة الرشيدة، حريصة على سلامة لبنان وأمنه واستقراره والمحافظة على وحدته الوطنية ووحدة أبنائه بكل أطيافهم ومذاهبهم".



وأثنى على جهود رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون؛ ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري؛ في مواجهة تخطي الصعاب لتثبيت دعائم السلام والاستقرار وتحريك عجلة التنمية المستدامة.

