مكرونة بالتونة والطماطم بطريقة الشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالتونة والطماطم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



المقادير

كيس مكرونة

بصل

فلفل أخضر

ثوم

كمون

ملح

فلفل أسود

مكعب مرقة

بيوريه طماطم

1 ملعقة صلصة طماطم

علبة كبيرة تونة

بطاطس

مكعبات فلفل حار

ملعقتين زيت اختياري

كزبرة خضراء



طريقة التحضير

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف له الثوم ويشوح جيدًا

* يُضاف الفلفل الأخضر المكعبات والفلفل الحار

* يُضاف بيوريه الطماطم من جهينة، ثم تُضاف الصلصة

* يقلب جيدا ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات

* تُضاف التونة وتقلب جيدا مع الصوص

* تضاف المكرونة المسلوقة (أي نوع) حسب الرغبة

* تترك حتى تمتزج مع كل المكونات وتقدم ساخنة مع الكزبرة الخضراء والبطاطس المكعبات المحمرة



