رقم صادم حققه هدف كريستيانو رونالدو العالمي أمام يوفنتوس

خطف كريستيانو رونالدو،نجم فريق ريال مدريد الاسباني ومنتخب البرتغال،انظار العالم اجمع ليلة امس وذلك بعد تسديدة خلفية مزدوجة خطفت انظار عشاق الساحرة المستديرة وذلك نظرًا للارتفاع الشاهق الذي وصل إليه "صاروخ ماديرا" لحظة التسديد.



هذا النجم الخارق، الذي وصل إلى عامه الـ33، ارتقى برشاقة عالية كلاعب شاب لا يتجاوز عمره الـ25، ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على يوفنتوس الإيطالي في عقر داره، ويقربه من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبحسب تقرير صحافي، فإن "الدون" وصل إلى ارتفاع 2.23 متر لحظة التسديد، ما أجبر جماهير الفريق الخصم يوفنتوس وحارسه المخضرم جيانلويجي بوفون على التصفيق إعجابًا بالهدف الخيالي.



وفاز ريال مدريد 3-0 على "السيدة العجوز"، بفضل هدفين لكريستيانو وآخر لمارسيلو، ليضم قدمًا في المربع الذهبي.