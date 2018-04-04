ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رقم صادم حققه هدف كريستيانو رونالدو العالمي أمام يوفنتوس

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
نور عادل
خطف كريستيانو رونالدو،نجم فريق ريال مدريد الاسباني ومنتخب البرتغال،انظار العالم اجمع ليلة امس وذلك بعد تسديدة خلفية مزدوجة خطفت انظار عشاق الساحرة المستديرة وذلك نظرًا للارتفاع الشاهق الذي وصل إليه "صاروخ ماديرا" لحظة التسديد.

هذا النجم الخارق، الذي وصل إلى عامه الـ33، ارتقى برشاقة عالية كلاعب شاب لا يتجاوز عمره الـ25، ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على يوفنتوس الإيطالي في عقر داره، ويقربه من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير صحافي، فإن "الدون" وصل إلى ارتفاع 2.23 متر لحظة التسديد، ما أجبر جماهير الفريق الخصم يوفنتوس وحارسه المخضرم جيانلويجي بوفون على التصفيق إعجابًا بالهدف الخيالي.

وفاز ريال مدريد 3-0 على "السيدة العجوز"، بفضل هدفين لكريستيانو وآخر لمارسيلو، ليضم قدمًا في المربع الذهبي.
رقم صادم حققه هدف كريستيانو رونالدو العالمي أمام يوفنتوس

ترشيحاتنا

122 مستوطنا يقتحمون الأقصى .. وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع موظفين من الدخول

المدرب العام للفراعنة: من الظلم أن يكون اسم المنتخب مرتبطاً بمحمد صلاح

تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب

هاني رمزي: رفضت أكون «معيدًا» ولقيت نفسي في الفن

«من وصايا الرسول».. 10 أحاديث نبوية عن فضل الذكر

«فانتا»: النتائج أثبتت نجاح طريقة «كوبر» مع المنتخب

ضعي الطحينة على بشرتك 30 دقيقة ولاحظي ماذا سيحدث

«زيدان» لـ «كريستيانو»: هدفي في «ليفركوزن» عام 2002 أفضل من «مقصية» يوفنتوس اليوم

بتكلفة لا تتعدى جنيهين اصنعى غسولا لتعطير ومحاربة رائحة الفم الكريهة

علي جمعة يوضح حكم الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية .. فيديو

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

«العموم البريطاني» يواصل تدخله في الشأن المصري ويطالب بعودة الإخوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

شباب التايكوندو يصل تونس لخوض تصفيات الأولمبياد وبطولة العالم

فيديو

تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب
خالد الغندور يحكي واقعة كادت تنهي مسيرة «الثعلب الصغير».. فيديو
خالد الغندور: لاعبو الزمالك «اشتكو» من ضغوط مرتضى منصور.. فيديو
خبير منشطات يكشف حقيقة إيقاف محمد صلاح وعدم المشاركة في المونديال.. فيديو
خالد الغندور يفجر مفاجأة حول حل مجلس إدارة الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟