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رياضة

كلوب: لالانا ربما يعود من الإصابة قبل نهاية الموسم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:35 ص
يورجن كلوب مدرب
يورجن كلوب مدرب ليفربول
رويترز
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن إصابة لاعب الوسط آدم لالانا في عضلات الفخذ الخلفية ليست سيئة كما كان يُعتقد في البداية وأكد أنه ربما يلعب قبل نهاية الموسم الجاري.

وتعرض لالانا لأحدث إصابة بعدما شارك كبديل خلال فوز ليفربول 2-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت "نشكر الله الإصابة ليست سيئة بالشكل الذي كنا نتوقعه وسيغيب لعدة أسابيع".

وأضاف "هناك أمل ضعيف بكل تأكيد أننا يمكننا إشراكه هذا الموسم لكننا سننتظر. بكل تأكيد هذا ليس وقت التعجل في الأمر. هذا ليس موسم آدم لالانا حتى الآن".

وغاب لالانا عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في الفخذ ودخل مرة واحدة تشكيلة ليفربول الأساسية في الدوري هذا الموسم.

وشارك اللاعب البالغ عمره 29 عاما مع إنجلترا في استاد ويمبلي في لقاء ودي أمام إيطاليا الأسبوع الماضي لكنه بات الآن يسابق الزمن ليكون جاهزا قبل كأس العالم.

وسينبغي على جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إعلان التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للعب في كأس العالم بحلول الرابع من يونيو حزيران.

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