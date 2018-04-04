علماء ألمان يكتشفون جينات تتنبأ بخطر إصابة الأطفال بمرض السكر

توصل فريق من العلماء الألمان إلى تحديد عدد من الجينات يمكن بواسطتها التنبؤ بخطر إصابة الأطفال بمرض السكر النمط الأول قبل الإصابة به.



وأوضحت الدكتورة "أنيت زيجلر" من مؤسسة "هيلمهولتز زينتروم" فى ميونخ فى ألمانيا، أن حوالي 0.4% الأطفال حديثى الولادة سوف يطورون خللا فى المناعة الذاتية لخلايا بيتا فى البنكرياس،ليصابوا بمرض السكر النمط الأول فى مراحل لاحقة من حياتهم.

وفي الدراسة الحالية، قام العلماء بحساب الدرجات الجينية من بين أكثر من 30 جينة لأكثر من 3000 طل بدون تاريخ عائلى من مرض السكر النمط الأول ، ولكن مع المتغيرات الجينية المعروفة لنقل مخاطر مرض السكر النمط الأول.



فقد تم تسجيل الأطفال خلال الفترة من 2004 وحتى 2010، تلتها فترات من 3 إلى 6 أشهر، ليتم تتبعهم لنحو عشرة أعوام لتتبع أى تطور للأجسام المضادة لمرض السكر النمط الأول.



وقد توصل العلماء إلى أن مسؤولية أكثر من 10% من الجينات عن زيادة مخاطر إصابة بعض الأطفال بمرض السكر النمط الأول قبل بلوغ سن السادسة عاما.