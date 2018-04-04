أحمد خالد توفيق.. وداعا أيها الغريب

أحمد خالد توفيق، هو أحد أولئك الذين قرأت لهم مبكرًا، وكانت سلسلة ما وراء الطبيعة في مقدمة ما قرأت، ومن شدة تأثري به أذكر أنني حزنت يوم وفاة الدكتور رفعت اسماعيل تلك الشخصية الخيالية التي اخترعها "العراب في كتاباته".



مازلت أذكر كم تأثرت كثيرًا بقصة حبه لـ"ماجي" لسنوات.. "عقل بلا جسد" و7 وجوه للحب وعشاق الادرنالين وشاي بالنعناع وقهوة باليورانيوم ولست وحدك.. ما بين مقالات وقصص استطاع "العراب" أن يقودني نحو القراءة، حاملًا شغفي المتزايد نحوه إلى عنان السماء، حتى وصل بي إلي "المدينة الفاضلة" يوتوبيا.. التي استطاع أن يعبر فيها عن واقع نحياه، استطاع أن يسافر بنا إلي ما وراء الطبيعة مرة أخرى.



وليس بالمستغرب نظرتي إلى الكاتب الراحل على أنه واحد من أفضل الكتاب في مجال أدب الرعب بمصر خلال السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من كونه مجال غير رائج كثيرا في الأدب المصري بالمقارنة بالأدب الرومانسي او الاجتماعي إلا أنه ومع ذلك حقق من خلاله أيضًا نجاحًا باهرا واستطاع أن يحوذ على قلوب وعقول قطاعات واسعة من الشباب التي فطنت في كتاباته ورواياته ومواعظه ومقولاته إلى نبع أدبي راقي يذكرنا بجيل العظماء في الأدب المصري. رحمة الله عليه.



وقد حالفني الحظ في معرض الكتاب الذي أقيم مؤخرًا أن تقع في يدي رواية مثل إيكاروس وفي ممر الفئران، وأجزاء من مجموعته "عقل بلا جسد" ، التي لم انتهي منها بعد، غير أنني قابلت نبأ رحيل "الدكتور" بذهولٍ لم يكد أن ينتهي حتى لحظات كتابتي هذه.. رحل وما زالت كلماته تتردد في أذني "اتركوا لي ما تبقي مني"، "عندما يرحل الحب.. يبدأ العذاب الأكبر.. ففراغ ما بعد الحب لا يمكن أن يسببه أي فراغ آخر"، "عزاءك الوحيد إذا مت بعد الخامسة والأربعين هو أنك لم تمت شابا".. وداعًا أحمد خالد توفيق.