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اقتصاد

عبدالحميد: أقساط ربع سنوية لحاجزي الإسكان الاجتماعى المقبولين لحين التخصيص

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:13 ص
مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
آمنة عبدالعظيم
أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أنه يتم تباعًا الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات السكنية للمراكز والمُدن المطروحة بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء) والوحدات الخاصة بالحاجزين المحولين من مدينة السلام (إعلان ثالث) ومدينة القاهرة الجديدة (إعلان خامس) وذلك على مرحلتين ، الأولى في نهاية سبتمبر والثانية في نهاية ديسمبر من العام الجاري، وتيسيرًا على الحاجزين ممن يتم التعامل على ملفاتهم حاليًا والمتقدمين على الوحدات التي سيتم الانتهاء من تنفيذها في نهاية يونيو القادم.

وأضافت عبد الحميد: "كذلك الحاجزين الذين سيتم التعامل معهم لاحقًا في النصف الثاني من العام الجاري، ولعدم تكبدهم دفع دفعة الاستلام بالكامل عند التعاقد، تم إرسال رسائل نصية لهم بداية من أول إبريل الجاري من خلال بنك التعمير والإسكان لإبلاغهم بإمكانية تقسيط دفعة الاستلام على أقساط ربع سنوية جديدة، ولمدة عام، قيمة كلً منها 3000 جنيه لحين تخصيص الوحدة السكنية للحاجزين المقبولين بالاستعلام الميداني والائتماني، وهذا لمن يرغب منهم، مع التأكيد على عدم احتساب غرامة تأخير على المواطن الذى لم يقم بسداد تلك الأقساط.

وأشارت إلى أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.

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