ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الاربعاء ، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وسجّل الدولار الأمريكي نحو 17.6058 جنيه للشراء و17.7068 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي نحو 21.6446 جنيه للشراء و21.7746 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.7573 جنيه للشراء و24.9050 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.4065 جنيه للشراء و18.5188 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.5608 جنيه للشراء و16.6596 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.8004 جنيه للشراء و2.8172 جنيه للبيع.

ترشيحاتنا

ايهاب جلال يعنف لاعبي الزمالك ويشيد بلاعب واحد فقط

خالد الغندور يعلن عن وجهة «مصطفى فتحي» القادمة بالانتقالات الصيفية.. فيديو

طريقة عمل كريم اللف التنحيفي بالزنجبيل للتخسيس الموضعي في 10 أيام

تحطم طائرة هليكوبتر لمشاة البحرية في كاليفورنيا ومصرع طاقمها

رئيس المخابرات الروسية: نشعر وكأن الحرب الباردة قد عادت

الأرصاد: نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية كافة.. فيديو

محاولات لإقناع حسام غالي بالتراجع عن الاعتزال

رمضان السيد ينصح متعب بعدم العودة للأهلي

خالد الغندور: «البدري» و«السعيد» ضمن قائمة ضحايا رامز جلال في روسيا.. فيديو

برشلونة ضد روما..تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

علي جمعة يوضح حكم الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية .. فيديو

هنية يهاتف أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني .. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات المقلدة بالفيوم..صور

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

فيديو

خبير: شركات السياحة تتكبد خسائر تعطل إجراء بصمة المعتمرين .. فيديو
3 أسباب غير متوقعة يمكن أن تصيب طفلك بالتوحد تجنبيها .. فيديو
يوفنتوس ضد الريال.. هدف عالمي لـ رونالدو في مرمى بوفون.. فيديو
وزير البيئة: وضع حلول لاستخدام الفحم والمخلفات بحدود آمنة.. فيديو
تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟