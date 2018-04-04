سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم الاربعاء ، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وسجّل الدولار الأمريكي نحو 17.6058 جنيه للشراء و17.7068 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي نحو 21.6446 جنيه للشراء و21.7746 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.7573 جنيه للشراء و24.9050 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.4065 جنيه للشراء و18.5188 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.5608 جنيه للشراء و16.6596 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.8004 جنيه للشراء و2.8172 جنيه للبيع.

