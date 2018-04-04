ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صحيفة إماراتية : جماعة الحوثي تهدد طرق التجارة الدولية تنفيذًا لأوامر من إيران

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
قالت صحيفة (الخليج) الإماراتية، " إن جماعة الحوثي باليمن ماضية في غيها، ولا تأبه بالقوانين الدولية، وتصر على تهديد الملاحة البحرية وطرق التجارة الدولية تنفيذًا لأوامر من إيران".

وأضافت الصحيفة ، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "قرصنة بحرية وإرهاب" ، " إنها ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها جماعة الحوثي على عملية قرصنة بحرية في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني؛ لكن عملية الأمس، التي استهدفت ناقلة نفط سعودية تؤكد أن هذه الجماعة ماضية في غيها، ولا تأبه بالقوانين الدولية، وتصر على تهديد الملاحة البحرية وطرق التجارة الدولية تنفيذًا لأوامر من طهران، بهدف توتير الأجواء في المنطقة وتهديد أمنها، بعدما أفشل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشروعها للسيطرة على اليمن، وبالتالي على باب المندب والبحر الأحمر".

وأضافت : " أن الهجوم الفاشل على ناقلة نفط سعودية يؤكد إصرار دول التحالف على التصدي للمشروع الإيراني - الحوثي وإفشاله؛ من أجل المحافظة على عروبة اليمن أولًا، ثم حماية الطرق البحرية من كل محاولات القراصنة والإرهابيين التعرض للتجارة الدولية وعرقلتها.

وأكدت أن هذا الهجوم يستدعي من المجتمع الدولي المسارعة إلى وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية؛ لمنع استخدامه في عمليات الإرهاب والتخريب وتهديد خط الملاحة في البحر الأحمر؛ باعتباره ممرًا بحريًا مهمًا يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، وتعبره - يوميًا - مئات السفن في الاتجاهين.

وقالت " إنه مهما يكن، لقد قررت دول التحالف العربي منذ أن قررت التصدي لهذه الجماعة أن تضع حدًا لسلوكها الأرعن، وتكبح جماح جنونها ومؤامراتها، وتحبط مشروع ولاة أمرها، واستعادة اليمن إلى حضن أمته وأشقائه في دول الخليج ..وهذا قرار لا رجعة فيه ولا تواكل، وتؤكده قوات التحالف يوميًا في الميدان؛ من خلال دعمها لقوات الشرعية، التي تحقق انتصارات في كل الجبهات".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة " إن البحر الأحمر سيبقى في عهدة القوة البحرية العربية، وبحيرة أمن وسلام للمنطقة والعالم مهما حاولت جماعة الحوثي اللعب بمياهه ومحاولة تلويثها".

ترشيحاتنا

الأردن يحتج رسميًا على إسرائيل.. لهذا السبب

تعرف على موعد مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة لها

رئيس المخابرات الروسية: نشعر وكأن الحرب الباردة قد عادت

وزير البيئة: وضع حلول لاستخدام الفحم والمخلفات بحدود آمنة.. فيديو

الفنانة «وفاء سالم» تعتزل الفن نهائياً.. فيديو

معلومات أولية: منفذة هجوم "يوتيوب" فشلت في تحميل مقاطع فيديو على الموقع

وفاة ابنة شقيقة أحمد سليمان والعزاء بالمنصورة

ايهاب جلال يعنف لاعبي الزمالك ويشيد بلاعب واحد فقط

ديلي ميل: منفذة هجوم يوتيوب "إيرانية" اتهمت الموقع بـ"الدكتاتورية".. صور

القضاء ينصف أرباب المعاشات.. ضم 80% من قيمة العلاوات إلى "المعاش".. ونواب القوى العاملة: الحكم سارٍ على الجميع بـ"أثر رجعي"

طريقة عمل كريم اللف التنحيفي بالزنجبيل للتخسيس الموضعي في 10 أيام

علي جمعة يوضح حكم الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات المقلدة بالفيوم..صور

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

فيديو

خبير: شركات السياحة تتكبد خسائر تعطل إجراء بصمة المعتمرين .. فيديو
3 أسباب غير متوقعة يمكن أن تصيب طفلك بالتوحد تجنبيها .. فيديو
يوفنتوس ضد الريال.. هدف عالمي لـ رونالدو في مرمى بوفون.. فيديو
وزير البيئة: وضع حلول لاستخدام الفحم والمخلفات بحدود آمنة.. فيديو
تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟