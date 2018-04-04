صحيفة إماراتية : جماعة الحوثي تهدد طرق التجارة الدولية تنفيذًا لأوامر من إيران



وأضافت الصحيفة ، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "قرصنة بحرية وإرهاب" ، " إنها ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها جماعة الحوثي على عملية قرصنة بحرية في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني؛ لكن عملية الأمس، التي استهدفت ناقلة نفط سعودية تؤكد أن هذه الجماعة ماضية في غيها، ولا تأبه بالقوانين الدولية، وتصر على تهديد الملاحة البحرية وطرق التجارة الدولية تنفيذًا لأوامر من طهران، بهدف توتير الأجواء في المنطقة وتهديد أمنها، بعدما أفشل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشروعها للسيطرة على اليمن، وبالتالي على باب المندب والبحر الأحمر".



وأضافت : " أن الهجوم الفاشل على ناقلة نفط سعودية يؤكد إصرار دول التحالف على التصدي للمشروع الإيراني - الحوثي وإفشاله؛ من أجل المحافظة على عروبة اليمن أولًا، ثم حماية الطرق البحرية من كل محاولات القراصنة والإرهابيين التعرض للتجارة الدولية وعرقلتها.



وأكدت أن هذا الهجوم يستدعي من المجتمع الدولي المسارعة إلى وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية؛ لمنع استخدامه في عمليات الإرهاب والتخريب وتهديد خط الملاحة في البحر الأحمر؛ باعتباره ممرًا بحريًا مهمًا يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، وتعبره - يوميًا - مئات السفن في الاتجاهين.



وقالت " إنه مهما يكن، لقد قررت دول التحالف العربي منذ أن قررت التصدي لهذه الجماعة أن تضع حدًا لسلوكها الأرعن، وتكبح جماح جنونها ومؤامراتها، وتحبط مشروع ولاة أمرها، واستعادة اليمن إلى حضن أمته وأشقائه في دول الخليج ..وهذا قرار لا رجعة فيه ولا تواكل، وتؤكده قوات التحالف يوميًا في الميدان؛ من خلال دعمها لقوات الشرعية، التي تحقق انتصارات في كل الجبهات".



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة " إن البحر الأحمر سيبقى في عهدة القوة البحرية العربية، وبحيرة أمن وسلام للمنطقة والعالم مهما حاولت جماعة الحوثي اللعب بمياهه ومحاولة تلويثها".

قالت صحيفة (الخليج) الإماراتية، " إن جماعة الحوثي باليمن ماضية في غيها، ولا تأبه بالقوانين الدولية، وتصر على تهديد الملاحة البحرية وطرق التجارة الدولية تنفيذًا لأوامر من إيران".