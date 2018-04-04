تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة



شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية، عن الموعد المقرر لهم بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.



وقال مصدر ملاحي بالمطار، إن رحلة طيران شركة نسما رقم 170 المتجهة إلى جدة، تأخرت ساعتين ونصف بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة 182 المتجهة إلى ينبع.



وأشار المصدر، إلى أن رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.