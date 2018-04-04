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رياضة

يوفنتوس ضد الريال.. هدف عالمي لـ رونالدو في مرمى بوفون.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق فوز كبير على حساب منافسه فريق يوفنتوس الايطالي بثلاثة اهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي اقيمت على استاد تورينو في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي من دوري ابطال أوروبا.

وعلى الرغم من ان المباراة كانت في معقل "السيدة العجوز" في ايطاليا إلا ان الفريق الاسباني كان يلعب بمنتهى الاريحية دون أي ضغوط عليه و نجح في ان يحقق الفوز بسهولة.

وفي مواجهة اخرى خاصة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، والحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون،حارس فريق يوفنتوس الإيطالي.

نجح كرستيانو رونالدو في الفوز بتلك المباراة الخاصة وذلك بعدما سجل هدفا عالميا عن طريق خلفية مزدوجة ارتفع فيها عن الارض بـ2.23 متر.

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