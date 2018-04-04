روسيا تعتزم تصميم راجمات صواريخ ذات عيار صغير مضادة للمروحيات والدرونات

تعتزم شركة "تيخماش" الروسية تصميم راجمة صواريخ ذات عيار صغير بمقدورها استهداف الطائرات من دون طيار(الدرونات ) والمروحيات.



وقال نائب مدير الشركة ألكسندر كوشكين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن راجمة الصواريخ الواعدة ستضم عناصر من الذكاء الاصطناعي وستنفذ مهمة مكافحة الأهداف الأرضية والجوية على حد سواء.



وأوضح أن "الحديث يدور حول إدخالها في النسق الأخير القريب من الدفاعات الجوية، حيث تدمر الأهداف بما فيها المروحيات والطائرات من دون طيار، على مدى 1.5-3 كيلومترات".



ويفترض أن تكون الراجمة حسب كوشكين من عيار 50-80 ملم، وسيصمم لها نظام خاص لإدارة النيران، بحيث تتمكن من إطلاقها ليلا وفي ظروف الدخان وغيره من أساليب التشويش ، وتعول الشركة على اهتمام قيادة قوات المظليين ومشاة البحرية بهذا الاختراع الفريد.