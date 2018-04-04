طب أسنان بنات الأزهر تكرم قيادتها في يوم الوفاء

نظمت كلية طب الاسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة احتفالية تحت عنوان يوم الوفاء لتكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن كانت لهم جهود طيبة في سبيل نهضة الكلية، في إطار حرصها على الجودة التي حصلت عليها العام الماضى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وقال الدكتور مصطفى عبد الغنى عميد الكلية ، ان إختيار المكرمات كان بناء على ترشيح من طالبات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، لافتا أن هذا التكريم تزامن مع احتفالات عيد الأم فتم تكريم هؤلاء من قبل طالبات الكلية على أنهم امهات مثاليات ، إضافة للتكريم على الجهود المخلصة فى سبيل رفعة الكلية وجعلها فى مصاف كليات طب الأسنان فى مصر والشرق الأوسط.



كما تم تكريم كلا من الدكتورة سوزان عبدالحكيم رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والدكتورة اعتماد شريبة العميدة الأسبق للكلية والدكتورة منى فريد العميدة السابقة والدكتورة مها نيازى الوكيل السابق للكلية والدكتورة ميرفت فوزى رئيس قسم علاج الجذور الأسبق والدكتورة أماني عبدالفتاح وكيلة الكلية، والدكتورة نجلاء شوقي أستاذ ورئيس قسم والملقبة بام الماليزيات . كما تم تكريم الاستاذة منال حافظ مديرة أمن الجامعة لفرع البنات للجهود المخلصة التى تبذلها فى سبيل الحفاظ على أمن طالبات الكلية.



شارك فى الاحتفالية العديد من مؤسسي الكلية ومنهم الدكتور عصام سند والدكتور عادل شومان ، والدكتور أسامة الشال وكيل الكلية ، والدكتور محمد حسن استاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال . ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .