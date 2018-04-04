ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

طب أسنان بنات الأزهر تكرم قيادتها في يوم الوفاء

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نظمت كلية طب الاسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة احتفالية تحت عنوان يوم الوفاء لتكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن كانت لهم جهود طيبة في سبيل نهضة الكلية، في إطار حرصها على الجودة التي حصلت عليها العام الماضى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال الدكتور مصطفى عبد الغنى عميد الكلية ، ان إختيار المكرمات كان بناء على ترشيح من طالبات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، لافتا أن هذا التكريم تزامن مع احتفالات عيد الأم فتم تكريم هؤلاء من قبل طالبات الكلية على أنهم امهات مثاليات ، إضافة للتكريم على الجهود المخلصة فى سبيل رفعة الكلية وجعلها فى مصاف كليات طب الأسنان فى مصر والشرق الأوسط.

كما تم تكريم كلا من الدكتورة سوزان عبدالحكيم رئيس قسم جراحة الوجه والفكين والدكتورة اعتماد شريبة العميدة الأسبق للكلية والدكتورة منى فريد العميدة السابقة والدكتورة مها نيازى الوكيل السابق للكلية والدكتورة ميرفت فوزى رئيس قسم علاج الجذور الأسبق والدكتورة أماني عبدالفتاح وكيلة الكلية، والدكتورة نجلاء شوقي أستاذ ورئيس قسم والملقبة بام الماليزيات . كما تم تكريم الاستاذة منال حافظ مديرة أمن الجامعة لفرع البنات للجهود المخلصة التى تبذلها فى سبيل الحفاظ على أمن طالبات الكلية.

شارك فى الاحتفالية العديد من مؤسسي الكلية ومنهم الدكتور عصام سند والدكتور عادل شومان ، والدكتور أسامة الشال وكيل الكلية ، والدكتور محمد حسن استاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال . ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

ترشيحاتنا

بتكلفة لا تتعدى جنيهين اصنعى غسولا لتعطير ومحاربة رائحة الفم الكريهة

ميدو يكشف عن أنجح 3 أندية في مصر

«فانتا»: المنتخب ليس مؤسسة خيرية.. و«أبو تريكة» أصبح من الماضي

برشلونة ضد روما..تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

وزير النقل : ترشيد عدد رحلات القطارات 4% .. فيديو

الجزائر تفتح النار على الإخوان : لن نكون عرضة لفكر الجماعة الإرهابي

طريقة عمل كريم اللف التنحيفي بالزنجبيل للتخسيس الموضعي في 10 أيام

رقم صادم حققه هدف كريستيانو رونالدو العالمي أمام يوفنتوس

أطعمة لا تستهيني بقدرتها في حرق الدهون العنيدة

ديلي ميل: منفذة هجوم يوتيوب "إيرانية" اتهمت الموقع بـ"الدكتاتورية".. صور

تعرف على «6 خصال» من يتصف بها يضمن دخول الجنة

علي جمعة يوضح حكم الكذب على الزوجة الأولى للزواج من ثانية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المشروبات المقلدة بالفيوم..صور

شاهد.. محمد هنيدي يسخر من هدف رونالدو في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس

لقطات عن حياة الناشطة "ويني مانديلا".. صور

مايا أنجيلو.. تعرف على سيرتها الذاتية في ذكرى وفاتها.. صور

رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويعتلي صدارة هدافي العالم لأول مرة هذا الموسم

فيديو

خبير: شركات السياحة تتكبد خسائر تعطل إجراء بصمة المعتمرين .. فيديو
3 أسباب غير متوقعة يمكن أن تصيب طفلك بالتوحد تجنبيها .. فيديو
يوفنتوس ضد الريال.. هدف عالمي لـ رونالدو في مرمى بوفون.. فيديو
وزير البيئة: وضع حلول لاستخدام الفحم والمخلفات بحدود آمنة.. فيديو
تعرفي على طريقة تحضير رول بالثوم صيامي مع الشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟