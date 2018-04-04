مسئول عسكرى عراقى: لا يوجد اتفاق لإعادة انتشار البشمركة في كركوك

نفى قائد القوة الثانية بجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك العراقية ، معن السعدي وجود أي اتفاقيات برعاية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لإعادة انتشار قوات البشمركة في المناطق التي انسحبت منها.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الاخبارية، دون الأشارة إلى المزيد من التفاصيل .

كما نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - حسب القناة - توسط وزير الداخلية لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعادة انتشار البيشمركة في كركوك.

وكان رئيس أركان قوات البشمركة، جمال أمينكي قد كشف النقاب عن تسليم التحالف الدولي مقترحا بشأن إعادة الانتشار في المناطق المتنازع عليها مع بغداد ، وأوضح أن الملاحظات تشير إلى أن يعاد الانتشار المشترك في تلك المناطق كما كان عليه الوضع قبل عام 2014، موضحا أنه من المقرر أن تقوم كل من أربيل وبغداد ببحث هذا الأمر "وهو ما لم يحدث إلى الآن".

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كم مربع.