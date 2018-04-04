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أخبار العالم

مستوطنون يهود يؤدون طقوسا تلمودية في كنيسة رومانية جنوب الخليل

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدى مستوطنون يهود بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طقوسا تلمودية في كنيسة رومانية تقع في بلدة السموع جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور في تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة مداخل في بلدة السموع جنوبا، لتأمين دخول المستوطنين لإقامة صلاة تلمودية في كنيسة رومانية بجوارها محراب لمسجد إسلامي عمري.
من جهة أخرى، أبقت قوات الاحتلال الخيام والحواجز العسكرية التي نصبتها على مداخل مسافر بلدة يطا جنوبا، في قريتي شعب البطم، والتوانه.كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومدينة الخليل، وفتشت المركبات ودققت في هويات المستوطنين.

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