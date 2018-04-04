مسئول باكستاني بارز : ملتزمون بأمن واستقرار أفغانستان

أكد مستشار الأمن القومي الباكستاني، ناصر خان جانجوا اليوم /الأربعاء/ أن بلاده ملتزمة بأمن واستقرار أفغانستان.



وقال جانجوا - في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن باكستان تحترم سيادة أفغانستان وسلامة أراضيها، وأن باكستان وأفغانستان قدما الكثير من التضحيات في الحرب على الإرهاب، وأن إسلام آباد طالما مدت يد العون لكابول".



وأضاف "أن باكستان فقدت العديد من الأرواح في الحرب على الإرهاب، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بهذه التضحيات"، وتابع قائلا " لقد دعمنا الولايات المتحدة خلال الحرب الأفغانية، فهل كانت أفغانستان ستحصل علي حريتها اليوم إذا لم تتحالف باكستان مع الولايات المتحدة حينئذ؟".