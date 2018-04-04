قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم /الأربعاء/ 5 فلسطينيين خلال حملات مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية رمانة غرب جنين شمال الضفة أثناء مروره على حاجز عسكري طيار نصبته غرب جنين، وتم اقتياده إلى معسكر سالم المقام بمحاذاة القرية، كما أعاقت حركة المواطنين عند الحاجز، ودققت في هوياتهم.

ويعاني أهالي قرى وبلدات الخط الغربي بجنين (كفردان، اليامون، السيلة الحارثية، تعنك، عانين، رمانة، زبوبا، الطيبة)، بشكل شبه يومي من ممارسات الاحتلال التي طالت كافة شرائح المجتمع، والمتمثلة بنصب الحواجز، وإعاقة تحركات المواطنين.

وفي قلقيلية، خط مستوطنون شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في بلدة فرعته شرق قلقيلية، وأعطبوا إطارات 5 مركبات، وأدوا صلوات تلمودية.

وقال مراد شتيوي مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، " إن هذا الاعتداء يندرج في إطار حملة مسعورة من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في العديد من القرى القريبة من المستوطنات بغطاء وحماية من قبل جيش الاحتلال".. ودعا إلى تفعيل لجان الحراسة والتصدي لأية اعتداءات محتملة .

وفي مدينة نابلس ، داهمت قوات الاحتلال منطقة رأس العين واعتقلت شابا.. كما داهمت بلدة صرة غرب نابلس وسط إطلاق قنابل الصوت بكثافة.

أما في وسط الضفة فاقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت مواطنا.. وفي مدينة أريحا اعتقل الجيش مواطنين اثنين من مخيم عين السلطان.

فيما اعتقل جنود الاحتلال مواطنا من جنوب الضفة في بيت لحم، واقتحموا منطقة "أم ركبة" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.