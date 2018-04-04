بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل غزة

استهدفت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة .



وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمالي غرب قطاع غزة، وسواحل الشيخ عجلين غرب مدينة غزة حيث تم ملاحقة الصيادين داخل المسافة المسموح لهم بالصيد فيها..فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر بحريتها العسكرية سياسة تضييق الخناق على الصيادين الفلسطينين قبالة سواحل قطاع غزة.