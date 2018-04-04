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أخبار العالم

روسيا تستبعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد موسكو في قضية سكريبال

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
استبعد المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، فرض الاتحاد عقوبات جديدة ضد بلاده بسبب قضية تسميم عميل المخابرات البريطانية العقيد السابق في المخابرات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال.

وقال تشيجوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الأربعاء/ نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية -: " لا أعتقد ذلك، لأنه حتى في المرحلة السابقة عندما بدأ الحديث بشأن التضامن مع بريطانيا، لم يكن هناك توافق في الآراء حول الإجراءات العملية في الاتحاد الأوروبي" ، مشيرا إلى أن القرار الوحيد الذي اتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي هو استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للمشاورات .
يذكر في هذا السياق، أن الشرطة البريطانية عثرت في 4 مارس الماضي على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغشيا عليهما في مركز تجاري في مدينة سالزبيري البريطانية.
ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بينما تنفي موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع وتطالب السلطات البريطانية بتقديم أدلتها علي هذا الاتهام .

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