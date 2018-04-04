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رياضة

ميدو يكشف عن أنجح 3 أندية في مصر

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
نور عادل
كشف المحلل الرياضي أحمد حسام ميدو، عن أنجح الأندية الكروية في مصر، والتي تعمل وفقًا لمنظومة رياضية متكاملة.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" نجاح اَي منظومة كروية هي النجاح الفني والاستثماري في نفس الوقت!! أن نجحت في الاستثمار ولَم تنجح في الوصول إلى أهدافك الفنية فهذا معناه أنك فشلت في إدارة المنظومة الكروية لناديك!!" مضيفًا :" وبالنظر لهذه المعادلة سنجد أن هناك ٣ أندية فقط في مصر هذا الموسم نجحوا في تحقيق هذه المعادلة هم الأهلي الإسماعيلي والأسيوطي.

واستطرد :" الأهلي نجح في الاستثمار بشكل جيد وتطوير موارده المادية وفِي نفس الوقت استطاع الفوز بالدوري ومازال منافسا على الكأس وبطولة افريقيا أبطال الدوري!!".

وتابع: "الإسماعيلي استثمر بشك جيد ولَم ينفق أموالا طائلة وفِي نفس الوقت قريب جدا من العودة لبطولة افريقيا ابطال الدوري وهو يعتبر إنجاز جيد جدا إذا ما نظرت لترتيب الفريق في السنوات الأخيرة!!".

وعن الأسيوطي قال :"أما الأسيوطي فاستطاع أن يستثمر بشكل جيد جدا من خلال حقوق التليفزيون والرعاة. وبيع عنتر وفِي نفس الوقت حقق هدفه بالبقاء في الدوري الممتاز!!".

واختتم :" أما باقي الأندية فمنهم من نجح في الاستثمار بشكل جيد وفشل في تحقيق أهدافه الفنية ومنهم من فشل في تحقيق أي شيء!!!".
ميدو يكشف عن أنجح 3 أندية في مصر

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