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منوعات

حملة «ضد التحرش» تطلقها مراسلات رياضة في البرازيل..«فيديو»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
كريم جمال
دشنت مراسلات الرياضة فى التلفزيون البرازيلي حملة "ضد التحرش الجنسي"، بسبب المعاناة التى تحدث لهن على الهواء مباشرةً من قبل الجمهور إما بالتحرش اللفظى أو الجسدي.

وجاء هاشتاج "#DeixaElaTrabalhar" شعارًا للحملة، والذي يعني في العربية "دعها تعمل"، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مرعب تحديدًا في البرازيل.

بدأت القصة بعدما تلقت أكثر من مراسلة رسائل تحتوي على تهديدات بالإغتصاب على منصات التواصل الاجتماعي، فقررن نشر شريط فيديو يحتوي على أكثر من واقعة تحرش تعرضت لها مراسلات على الهواء مباشرةً دون حماية من أحد.

يذكر أن الفيديو تم نشره أثناء مباراة قدم مقامة في ملعب "ماراكانا" بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

حملة «ضد التحرش» تطلقها مراسلات رياضة في البرازيل..«فيديو»
حملة «ضد التحرش» تطلقها مراسلات رياضة في البرازيل..«فيديو»

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