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رياضة

كولمان: على إيفرتون فرض أسلوبه في مواجهة ليفربول

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
رويترز
4 أبيقول شيموس كولمان مدافع إيفرتون إنه يتعين على فريقه فرض أسلوبه مباشرة من البداية في مواجهة جاره ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت المقبل إذا أراد تحقيق الفوز على فريق المدرب الألماني يورجن كلوب.

وأضاف كولمان (29 عاما) الذي عاد لتشكيلة إيفرتون في يناير كانون الثاني الماضي بعد غياب طويل استمر عشرة أشهر بسبب كسر مضاعف في الساق إنه سعيد تماما بعودته للملاعب بينما يسعى فريقه لتحقيق الفوز الأول في مواجهة ضيفه ليفربول في ميرسيسايد منذ أكتوبر تشرين الأول 2010.

وقال المدافع الايرلندي عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت "علينا أن نظهر رغبتنا في الفوز بمثل هذه المباريات.

"بالتأكيد نحن نشعر أن هذه المواجهة مختلفة. ربما يشعر البعض بالتوتر وربما يستمتع البعض بها لكني وبعد غياب عن الملاعب استمر عشرة أشهر أتطلع للمباراة".

وأردف كولمان "قبل كل مباراة أعتقد أن بوسعنا الفوز والشعور لم يتغير بالنسبة لمباراة السبت. علينا أن نكون على قدر المهمة من أجل جمهورنا ونأمل أن نحظى بدعم وتشجيع الجمهور مبكرا".

ويحتل إيفرتون المركز التاسع بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 40 نقطة في حين يحتل ليفربول المركز الثالث.

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