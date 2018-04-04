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أخبار العالم

تحطم طائرة هليكوبتر لمشاة البحرية في كاليفورنيا ومصرع طاقمها

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
رويترز
أعلنت متحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للسلاح أثناء مهمة تدريبية في جنوب ولاية كاليفورنيا بعد ظهر أمس الثلاثاء ومن المعتقد أن أفراد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم.

ولم ترد تفاصيل عن طبيعة المهمة التدريبية سوى أنها كانت روتينية وجرت في صحراء إل سنترو بكاليفورنيا على بعد نحو 161 كيلومترا شرقي سان دييجو.

وقالت مشاة البحرية في بيان إن الطائرة الهليكوبتر من طراز سيكورسكاي سي إتش-53 إي سوبر ستاليون من الجناح الثالث التابع لمشاة البحرية المتمركز في قاعدة مشاة البحرية في ميرامار بكاليفورنيا.

وهي أكبر وأثقل طائرة هليكوبتر في الجيش الأمريكي.

ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات عن الحادث الذي يجري التحقيق فيه.

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