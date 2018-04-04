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أخبار العالم

رئيس المخابرات الروسية: نشعر وكأن الحرب الباردة قد عادت

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:17 ص
رئيس المخابرات الخارجية
رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين
رويترز
قال رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين اليوم الأربعاء إن تصرفات واشنطن تجاه روسيا تشير إلى أنه من الممكن الحديث عن عودة الحرب الباردة.

وقال ناريشكين في مؤتمر أمني في موسكو "أصبحت واشنطن تركز اهتمامها على محاربة شيء غير موجود يسمى التهديد الروسي. وصل الأمر إلى مستوى وأصبحت له خصائص سخيفة بحيث من الممكن الحديث عن العودة إلى الأوقات المظلمة للحرب الباردة".

وأضاف أن تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عمل استفزازي من جانب المخابرات الأمريكية والبريطانية.

وتابع "حتى قضية سكريبال استفزاز أعدته بفجاجة أجهزة الأمن الأمريكية والبريطانية.. بعض الحكومات الأوروبية لا تتبع لندن وواشنطن بشكل أعمي وبدلا من ذلك تختار أن تقيم ما حدث بإمعان".

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