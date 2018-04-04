طفلة 11 سنة تدخن شيشة مع والديها على "مقهى شعبي".. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما في الساعات القليلة الماضية، يظهر طفلة 11 عامًا تدخن "الشيشة" مع والديها على مقهى شعبي.



بدت الطفلة اللبنانية الصغيرة تدخن وكأنها مدخنة قديمة محترفة، والأكثر صدمة فى الأمر هو سماح والديها بالأمر دون أى اكتراث لخطورة ذلك عليها.



لاقى الفيديو رواجًا كبيرًا حاصدًا ملايين المشاهدات، بينما طالب الرواد بضرورة معاقبة الوالدين لارتكابهم هذه الجريمة الشنيعة بحق طفلة صغيرة.