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أخبار العالم

الشين بيت: ضبط خلية من غزة خططت لهجوم على سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي "الشين بيت" اليوم الأربعاء أنه كشف عما سماها "خلية إرهابية" مقرها غزة كانت تخطط لتنفيذ هجوم ضد سفينة تابعة للبحرية الاسرائيلية.

وقال بيان صادر عن الشين بيت -أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية - إن الخلية التي يقودها عضو جماعة الجهاد الإسلامي أمين سعدي محمد جامع (24 عاما) نفذت أنشطة مراقبة وجمع معلومات بينما كانت على متن قوارب صيد كانت تبحر قبالة سواحل غزة.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال عشرة من أعضاء الخلية في 12 مارس الماضي وتم احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية لاستجوابهم.

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