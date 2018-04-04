«مدينة الفسيخ» تعبق بروائح شم النسيم.. أسواق «نبروه» تكتظ بعشاق الأسماك المالحة.. ومواطنون: «ميتاكلش غير من هنا» .. صور

تشتهر مدينة "نبروه" بمحافظة الدقهلية بأنها "مدينة الفسيخ" لكونها من أشهر المناطق التى يصنع ويباع فيها الفسيخ، ويأتى إليها سنويا آلاف المواطنين من داخل مصر وايضا خارجها من هواة اكل "الفسيخ".



ويعد الفسيخ من أهم وجبات "شم النسيم" وتزيد عمليه البيع والشراء في هذا التوقيت من كل عام.



"اليماني والملاح" من أكبر تجار الفسيخ بنبروه، حيث تمتد طوابير الزبائن أمام محلاتهم، الأمر الذي يدفعهم للإستعانة بعمالة إضافية في شم النسيم.



وإلتقى "صدى البلد" بعدد من البائعين، حيث يقول أحمد اليماني: "لدينا تاريخ قديم وأنواع الفسيخ متعددة مثل البورى والسردين والرنجة والملوحة، وبدأ الاقبال منذ عدة أيام حيث يشتريه المواطنين ويحفظونه في الثلاجة حتى يوم شم النسيم.



وعن الأسعار، قال إنها لدينا تتراوح من 50 إلى 80 جنيها، وهناك مناطق أخرى بالمدينة يصل فيها سعر الكيلو إلى 100 جنيه.



أما ابراهيم محمد، بائع بأحد محلات الفسيخ بنبروه فيقول: "لا توجد راحة لنا خلال هذه الفترة فالإقبال يزداد على الشراء بشكل كبير ومش ملاحقين وأي حد ييجى من الصحة ولا أي مسئول يشوف الإتقان والنضافة بيعرف ليه الناس بتحب تجيب من نبروه، والإقبال أكتر على الفسيح ثم السردين"



ويضيف البائع: " في أسر بتشترى بالعشرة والعشرين كيلو مرة واحدة من محافظات تانية وبيفضل فتره عندهم دون أن يفسد".



أما "سعيد فوزى - صاحب شركة خاصة" فيقول" "أنا من البحيرة وكل عام آتي إلى نبروه لشراء الفسيخ حيث أن هذه المدينة اشتهرت بتصنيع وبيع الفسيخ المعروف بجودته ومذاقه الجميل والمختلف، ونشتريه خصيصا من هنا ونتناوله دون قلق.

