الصحف الكويتية: لا وجود لـ"صفقة القرن".. تأزم مفاوضات سد"النهضة" ومصر تتمسك بالدراسات الفنية له.. السيسي يدعو إلى وحدة الأمة والقاهرة تنتظر اجتماع الخرطوم.. والسعودية تستأنف استيراد الجوافة المصرية

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تأزم مفاوضات سد "النهضة" ومصر تعلن التمسك بإتمام الدراسات الفنية للسد

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فرنسا تتمنى النجاح للسيسي في فترة رئاسته الثانية لمصر

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السعودية ترفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية المجمدة

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طفل يتبرع بمدخراته لصالح صندوق «تحيا مصر» من أجل تنمية سيناء

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السيسي يدعو إلى وحدة الأمة والقاهرة تتطلع إلى اجتماع الخرطوم

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