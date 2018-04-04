الصحف الكويتية: لا وجود لـ"صفقة القرن".. تأزم مفاوضات سد"النهضة" ومصر تتمسك بالدراسات الفنية له.. السيسي يدعو إلى وحدة الأمة والقاهرة تنتظر اجتماع الخرطوم.. والسعودية تستأنف استيراد الجوافة المصرية

القبس:
تأزم مفاوضات سد "النهضة" ومصر تعلن التمسك بإتمام الدراسات الفنية للسد
الأنباء:
فرنسا تتمنى النجاح للسيسي في فترة رئاسته الثانية لمصر
القبس:
السعودية ترفع الحظر عن استيراد الجوافة المصرية المجمدة
الأنباء:
طفل يتبرع بمدخراته لصالح صندوق «تحيا مصر» من أجل تنمية سيناء
الجريدة:
السيسي يدعو إلى وحدة الأمة والقاهرة تتطلع إلى اجتماع الخرطوم
الراي:
لا وجود لما يسمى بـ"صفقة القرن" ولا يملك أي مصري أو أي قيادة التفريط في ذرة تراب واحدة
تناولت الصحف الكويتية، اليوم الأربعاء، المزيد من الموضوعات الهامة علي الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي وتصدر ذلك الشأن المصري.
وقالت "القبس" أن وزارة الخارجية المصرية، أعلنت تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية بسد النهضة الإثيوبي، لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، قبيل ساعات من انعقاد اجتماع تُساعي في الخرطوم، يضم وزراء الخارجية والري ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية في مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة.
وهذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.
وتابعت "القبس" أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، قررت رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة المُصدّرة من مصر، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.
وبحسب بيان للهيئة، يأتي القرار بناءً على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنّعة إلى المملكة.
وكانت الهيئة قد حظرت مؤقتًا في يناير الماضي، استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة من مصر، بسبب التلوث بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا.
وقالت "الأنباء" أن فرنسا تمنت النجاح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الجديدة وقالت إنها تقف «بحزم» مع مصر في محاربة الإرهاب.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دي مول «تقدم فرنسا خالص التمنيات للرئيس السيسي بالنجاح في ولايته الثانية».
وأضافت دون الخوض في التفاصيل «تأمل فرنسا أن يتيح له إعادة انتخابه تلبية الطموحات المشروعة للشعب المصري لتحقيق الأمن والرخاء والتعبير الكامل عن الحريات في إطار دستوري».
وأضافت "الأنباء" أن الطفل يوسف أحمد إسماعيل (9 سنوات) تبرع من مركز زفتى بمحافظة الغربية، بمدخراته التي جمعها من مصروفه اليومي على مدار الثلاث سنوات الماضية لصالح صندوق تحيا مصر.
وأصر يوسف على الذهاب بنفسه لمقر صندوق تحيا مصر لتسليم مدخراته، حيث كان في استقباله تامر عبدالفتاح المدير المالي والإداري للصندوق، وتبرع يوسف بمبلغ 3000 جنيه لصالح مشروع تنمية سيناء وكذلك 345 جنيها في شكل نقود تحمل شعار قناة السويس، كما تبرعت والدته بمبلغ 2000 جنيه لصالح مشروع علاج فيروس سي.
وقالت صحيفة "الرآي" أنه في حوار موسع امتد أكثر من 120 دقيقه بمقر مجلس النواب مع أعضاء لجان الدفاع والخارجية والشؤون العربية في مجلس النواب، نفى وزير الخارجية سامح شكري نفيا قاطعا وجود ما يسمى بصفقة القرن الى تتداول خارجيا بتنازل مصر عن مساحة من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية.
وقال شكري في الاجتماع المغلق ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لديه فريق يعمل على حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، مؤكدا انه لا يملك أي مصري أو أي قيادة التفريط في ذرة تراب واحدة من أرض مصر، وأن الحديث عن ذلك الأمر خارج عن السياق تماما وهدفه التشكيك بين القيادة السياسية والشعب المصري ولا يمكن تناوله لأنه لا قيمة له.
وقالت "الجريدة" أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أهمية نبذ الطائفية والمذهبية للحفاظ على وحدة الأمة، مضيفًا لوفد من النواب العراقيين، التقاه في القاهرة برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن "مصر تدعم وحدة العراق وتعزيز تماسك نسيجه الوطني".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن السيسي شدد، خلال اللقاء، على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، كما أكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، وتعزيز تماسك نسيجه المجتمعي في إطار موحد من المواطنة.
وتعقد الأوساط السياسية المصرية آمالًا كبيرة على اجتماع الخرطوم اليوم لتحقيق انفراجة في أزمة سد النهضة الاثيوبي الذي تخشى القاهرة تأثيره السلبي على حصة مصر من مياه نهر النيل.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، بأن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل كل العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية.