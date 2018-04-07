دار الأدباء..من ملتقى للمؤلفين والشعراء إلى مبنى مهجور .. فيديو

لوحة حديدية زرقاء يكسوها الصدأ مثبتة على أحد الجدران في شارع القصر العينى.. مبنى عتيق، تحيط به ساحة تشعرك بالهدوء والسكينة بمجرد دخولها، تقابلك في المدخل لوحات زيتية ليوسف السباعي ، وأم كلثوم وغيرهم .



"دار الأدباء "، مبنى عتيق، تاريخه يرجع لعقود من الزمان، يرجع تأسيسه عام 1880 للأديب "يوسف السباعي"، حيث حولها إلى دار لكل أدباء مصر والعالم العربي والآسيوي، ورأس أول اجتماع لها الدكتور طه حسين بحضور توفيق الحكيم وحسين فوزي ومحمود تيمور ويحيى حقي وكامل الشناوي ويوسف السباعي ونجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وأحمد بهاء الدين، وفقًا لمحضر أول اجتماع للجمعية بتاريخ 7 مايو 1953.



لفيف من الأدباء والمؤلفين المغمورين اجتمعوا تحت سقف هذا المكان، لتكون جدرانه شاهدة على التاريخ الأدبي العظيم لهؤلاء العباقرة، قدمت الجدران وتهالكت، لتصبح شاهدة الان على إهمال العصر الحديث، ويذكر بعض المؤرخين أن المكان دار به الاجتماعات بين مثقفين الامه مهدت لثورة ١٩١٩.



المبنى الان اصبح اشبه ببيت الاشباح، تكسو جدرانه الشروخ وعلامات الزمن التي قد تتسبب في سقوطه على رأس من فيه في أي لحظة، فضلا عن سوء حالة الحوائط والأرضيات،



وتحتل "دار الأدباء" موقعا فريدا في وسط القاهرة، فتقع في 104 شارع قصر العيني فأمامها مباشرة مجلس الشوري وكذلك تقع بالقرب من ميدان التحرير ومجمع التحرير والجامعة الأميركية وغيرها من المؤسسات والهيئات العلمية والصحفية، والدار رغم سوء حالتها المعمارية تعد مقرا لمنظمة الكتاب الإفريقيين والآسيويين. بالإضافة إلى أنها كانت تستضيف كل أربعاء "ندوة ثقافية" يحضر إليها كبار الكتاب والشعراء والمثقفين من مصر وبعض الدول العربية والأجنبية غير أن ذلك لم يثر شهية أحد منهم في التنبيه إلى خطورة ما آلت إليه حال مبني دار الأدباء أو الدعوة إلى إعادة ترميم المبني وتأهيله ثقافيا حتى يليق برواده من الكتاب والمثقفين.



الحالة التي أصبح عليها دار أو جمعية الأدباء تعكس مدى التدهور الأدبي في مصر في التاريخ الحديث، فبعد وفاة الأديب يوسف السباعي، ومع رحيله عن الساحة الأدبية ، رحلت الروح وانطفأت أنوار الدار، وحزنت الجدران والمبنى لرحيله، ليصبح المكان مهجورا مقتصرا على الظلام وشباك العنكبوت.



ولكن وسط الظلام ينبثق بصيص من الأمل، لمحاولة من أدباء العصر لجمع الشمل مرة أخرى والنهوض بالمكان، واستمرت جمعية الأدباء تمارس أنشطتها في هذا المبنى، وتعقد ندواتهــا الأسبوعية يـومي الاثنيـن والأربعاء من كل أسبوع.



وحينما تتجول في ساحة الدار ترى خيمة سيناوية، ومسرح حفلات، وكشكًا لتقديم المشروبات، ومقاعد تراصت بجوار بعضها لا تخفي أرضية فيلا تم تدميرها، واستبدال رخامها الأبيض الأثرى بسيراميك أصفر أضاع هيبتها وأخفى تاريخها، وترجع حالة التشوه الداخلي والخارجي للفيلا، إلى رجال الأعمال الذين استغلوا حديقتها التاريخية لتحويلها إلى كافتيريا ومطعم، بحجة إتاحة خدمة للمثقفين، هذا هو حال الفيلا رقم 104 بشارع قصر العيني.