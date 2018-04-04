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برلمان

برلماني: الشركة القابضة للصرف تجاهلت مشروع الصرف بـ"ناهيا"

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
فريدة على و ماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، باتخاذ إجراء حاسم ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتقاعسها وعدم استجابتها لتوصيل الصرف الصحي لمدرسة صفية زغلول بقرية المعتمدية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية وربطها بشبكة الصرف العمومية.

وقال النائب في بيان، إن المدرسة تعاني من عدم وجود صرف صحى بها وتقوم على خزانات غير آدمية وتطفح منها مياه الصرف بصفة مستمرة وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض التى تؤثر على صحة الطلاب والمدرسين وتنعكس على العملية التعليمية، الأمر الذى أدى إلى استغاثة أولياء الأمور من هذه المشكلة وأرسلوا العديد من الشكاوى للشركة القابضة ولكن دون جدوى .

كما انتقد توقف مشروع الصرف الصحى بقرية " ناهيا " بكرداسة منذ عام 2007 ، الأمر الذى أدى أن مياه الصرف الصحى تحاصر القرية من كافة الاتجاهات ، والشركة المنفذة للمشروع تركت أكثر من 50 بلاعة مفتوحة بعمق 25 مترًا، مما يعرض الأطفال والأهالي للخطر بسبب تأخر المشروع، كما تعوم منازل القرية في مياه الصرف الصحي مما قد يؤدى لاختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

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