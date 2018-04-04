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حوادث

ضبط 6 أشخاص تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة بشوارع الغربية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:31 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد عبد الخالق
تمكنت مباحث المرور بالغربية اليوم الأربعاء من ضبط 6 أشخاص من قائدي السيارات بتهمة تعاطي المواد المخدرة فى حملات على الطرق.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أشرف موسى مدير إدارة المرور بالغربية يفيد بتمكن ضباط مباحث المرور بعد فحص 15 من قائدى السيارات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من ضبط 6 حالات إيجابية وفقا لنتيجة الكواشف الاستدلالية.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتجري شئونها.

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