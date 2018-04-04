محافظ القاهرة: مليون جنيه شهريًا إيرادات موقف السلام الجديد

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ان المنظومة الالكترونية المطبقة في موقف السلام احكمت عملية السيطرة عليه وضاعفت ايراداته ثلاث مرات لتصل الي ما يقارب المليون جنيه شهريًا مشيرًا الي انه مازال في مرحلة التشغيل التجريبي ومن المنتظر افتتاحه رسميًا في أعياد تحرير سيناء في 25 ابريل الجاري.



وأكد محافظ القاهرة أن منظومة المراقبة الإلكترونية الجديدة للإنارة كانت ضرورة ملحة حيث ان المنظومة اليدوية القديمة كانت بدائية لا تليق بالعاصمة ولا تحقق الكفاءة المطلوبة.



وأشار المحافظ الي وجود عدد كبير من اعمدة الانارة في شوارع القاهرة يقدر بالملايين لذا تم الاتفاق مع بعض الشركات المتخصصة علي منظومة جديدة تعتمد علي التحكم الالكتروني في المراقبة والتشغيل وبدأت في المحاور الرئيسية بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه حيث تم التطبيق في محور صلاح سالم وجاري العمل في محور جوزيف تيتو و6 أكتوبر يليهم محور المليون شجرة وباقي المحاور بالتتابع.



ولفت المحافظ الي ان حديقة الميريلاند بعد انتهاء مراحل تطويرها الثلاث سيجعلها منطقة جذب ترفيهي في مصر الجديدة الامر الذي يتطلب دراسات مرورية للتعامل معه مشيرًا الي ان جراج روكسي المنتظر افتتاح مرحلته الاولي مايو القادم بسعة 900 سيارة يمثل أحد الحلول الجيدة للكثافات المتوقعة خاصة بعد استكماله ليسع ما يقارب 1600 سيارة .



ونوه المحافظ الي ان الـ 12 أتوبيس بدورين الذين تم تشغيلهم كمرحلة أولي من مرحلتين تشملان 40 أتوبيس حققوا نجاحًا كبيرًا وإقبال من المواطنين علي استخدامهم مشيرًا الي انهم يخدمون خطين من التجمع الاول حتى المرج ومن التجمع الخامس حتى حدائق القبة مرورًا بشارع التسعين .



وذكر عاطف عبد الحميد ان هيئة النقل العام تعاقدت علي 130 أتوبيس جديد تعمل بالغاز الطبيعي للانضمام الي اسطولها .



وأشار محافظ القاهرة الي ان اخلاء منطقة ماسبيرو سينتهي خلال أسبوعين على الأكثر بالتراضى مع قاطنيها وتعويضهم مشيرًا الي ان مشروع تطوير مثلث ماسبيرو كان متوقفًا منذ ما يقارب 15 عاما لعدم وجود ظروف ملائمة حينها لكن الظروف الحالية جعلت الأمر أكثر سهولة.



وأعلن محافظ القاهرة انه جار العمل في تطوير كوبري الجلاء الاثري الرابط بين الجزيرة والجيزة والمتوقع الانتهاء منه منتصف الشهر الجاري.