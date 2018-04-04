إعدام 1730 كيلو أسماك مملحة بالدقهلية يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:31 ص
صورة أرشيفية
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم الأربعاء، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".
ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:
محافظة الإسكندرية: إقامة معرض " أهلا رمضان" أول مايو المقبل.
محافظة جنوب سيناء: انشاء طرق وتطوير شاطئ الطور العام و120 فدانا لشباب المحافظة.
محافظة المنوفية: افتتاح المعرض.السنوى للفنون التشكيلية بالهندسة الالكترونية بمنوف.
محافظة قنا: وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات النقل الجماعى بكفر الشيخ.
محافظة أسيوط: صحة أسيوط تبدأ المسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية.
محافظة الغربية: رئيس جامعة طنطا : متحف بكلية الآداب للقامات وعلى رأسهم أحمد خالد توفيق.
محافظة الدقهلية: صحة الدقهلية تعدم 1730 كيلو أسماك مملحة ومدخنة وأغذية متنوعة وتحرر 66 محضرا.