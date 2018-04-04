إعدام 1730 كيلو أسماك مملحة بالدقهلية يتصدر أخبار المحافظات..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم الأربعاء، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".



ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:



محافظة الإسكندرية: إقامة معرض " أهلا رمضان" أول مايو المقبل.



محافظة جنوب سيناء: انشاء طرق وتطوير شاطئ الطور العام و120 فدانا لشباب المحافظة.



محافظة المنوفية: افتتاح المعرض.السنوى للفنون التشكيلية بالهندسة الالكترونية بمنوف.



محافظة قنا: وصول الدفعة الأولى من أتوبيسات النقل الجماعى بكفر الشيخ.



محافظة أسيوط: صحة أسيوط تبدأ المسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية.



محافظة الغربية: رئيس جامعة طنطا : متحف بكلية الآداب للقامات وعلى رأسهم أحمد خالد توفيق.



محافظة الدقهلية: صحة الدقهلية تعدم 1730 كيلو أسماك مملحة ومدخنة وأغذية متنوعة وتحرر 66 محضرا.

