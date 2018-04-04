أردوغان يستقبل روحاني قبيل انعقاد القمة الثلاثية حول سوريا

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني حسن روحاني، في العاصمة التركية أنقرة، وذلك قبيل انعقاد القمة الثلاثية بين تركيا وإيران وروسيا حول مستقبل سوريا.



وذكرت قناة "تي.آر.تي" التركية أن اللقاء المغلق بدأ في تمام الساعة 10:55 بتوقيت إسطنبول، واستمر لمدة ساعة.



ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، بشأن سوريا، بعد انتهاء لقاء آخر عقد بين روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



