إسرائيل تعلن إحباط استهداف سفينة حربية ومحاولة اختطاف 12 جنديا

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "البحرية الإسرائيلية أعلنت إحباط محاولة تنفيذ عملية ضد سفينة تابعة لسلاح البحرية، وخطف جنود إسرائيليين"، وذلك بتوجيه من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



وقالت الصحيفة أن جنود البحرية اعترضوا في الثاني عشر من مارس الماضي قارب فلسطيني، تجاوز منطقة الصيد المسموح به على شواطئ قطاع غزة، وقيامه بمتابعة تحركات الجنود الإسرائيليين.



وأفادت "هآرتس" أن إسرائيل قدمت لائحة اتهام صباح اليوم الأربعاء، ضد أمين سعدي جمعة، من حركة الجهاد الإسلامية مؤكدة أنه كان علي القارب الفلسطيني وبرفقة تسعة صيادين آخرين وتم استجوابهم وأطلق سراحهم، باستثناء جمعة، دون أن يكون على متن القارب أية وسائل قتالية.



وبحسب جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" فإن أمين جمعة 24 عاما كان ناشطا في الجهاد الإسلامي، وعمل بتوجيه من قيادة الحركة وشارك في التخطيط لعملية ضد القطع البحرية التابعة لسلاح البحرية الحربية، واستخدم لذلك الغرض عدة قوارب.



وقالت "هآرتس" أنه كان يوجد علي متن السفينة الحربية 12 جنديا كان يخطط لإختطافهم ستة منهم يبقون مستيقظين، وسابع يكون قرب الرشاش كما دلت تقديراته على أن قارب الصيد يستغرق نحو ربع ساعة للوصول من الشاطئ إلى موقع سفينة سلاح البحرية.