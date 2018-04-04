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اقتصاد

البورصة تربح 10 مليارات جنيه خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
ربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 10 مليارات جنيه خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا مستوى 988.3 مليار جنيه مقابل نحو 978.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.5%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 بنسبة 0.69%.

وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية المقيدة في المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، بالإضافة إلى أسهم الشركات المتوسطة المقيدة في مؤشر إيجى إكس 70 بنسبة 0.59%.

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