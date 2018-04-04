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رياضة

حطب يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل قمة الكبار لفض المنازعات الرياضية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:36 ص
هشام حطب
هشام حطب
منتصر المرشدى
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن لجنة التسوية و فض المنازعات اجتمعت أمس في حضور المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب و الرياضة و المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب لعرض حجم ما أنجزته اللجنة من أعمال والمشكلات التي واجهتها خلال عملها لمدة 8 شهور في تنفيذ الأحكام .

وكشف "حطب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تفاصيل قمة الكبار لفض المنازعات الرياضة حيث اتفق مجلس لجنة التسوية وفض المنازعات الذى يترأسه على وجود درجة استئناف فى التقاضي بجانب الابتدائى والطعون باللجنة الأوليمبية ووضع خارطة الطريق المستقبلية لتفادى الأخطاء والمشاكل التى عانت منها اللجنة عند تنفيذ أحكامها .

وشدد "حطب" على ان الاجتماع جاء مثمرا للغاية بتحديد اللوائح المالية وخطة العمل الجديدة .

ويتكون مجلس مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية من المهندس هشام حطب رئيسا و6 أعضاء هم : اللواء المستشار ممدوح شاهين والدكتور المستشار حسن بسيونى والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة السابق وأشرف صالح المستشار القانونى لوزارة الشباب والرياضة والكابتن محمد رشوان بطل الجودو الأوليمبى السابق وأمين السر المستشار محمد السيد خليفة أمين عام مركز التسوية والتحكيم .








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